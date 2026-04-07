Евгений Цыганов сыграет главную роль в сериале «Уехать нельзя остаться»

Режиссером проекта выступила Мария Шульгина. Над сериалом работает команда продюсеров, известная по таким проектам, как «Счастлив, когда ты нет», «Капитан Волконогов бежал», «Обычная женщина», «Эпидемия» и «Встать на ноги».

Сюжет разворачивается вокруг врача-терапевта Станислава Виноградова. Девять лет он участвует в лотерее на грин-карту США, мечтая начать новую жизнь за океаном. Однажды в поликлинике появляется сотрудник спецслужб Леонид Бичевин и предлагает Станиславу легальный переезд в Америку через вербовку. Цена вопроса — семья героя, которая должна считать, что он погиб.

Станислав соглашается, но по мере приближения даты отъезда начинает сомневаться в правильности своего выбора. Он осознает, что на самом деле хочет остаться на родине и вернуть то, что раньше казалось ему обыденным и незначительным.

В сериале также сыграют Ольга Румянцева, Анна Ковалева, Алексей Ведерников, Галина Мельник, Евгений Ганелин и другие актеры. Точная дата премьеры пока не раскрывается, но проект уже вызывает большой интерес у зрителей.

