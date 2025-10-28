Медалями «100 лет городу Озеры» наградили работников культуры г.о. Коломна

В городском округе Коломна продолжаются мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею города Озеры. В рамках торжества глава округа Александр Гречищев совместно с депутатом Московской областной думы Игорем Исаевым и председателем Совета депутатов Николаем Братушковым вручил медали «100 лет городу Озеры» сотрудникам учреждений культуры.

Памятные награды получили работники Городского центра культуры и досуга и Детской школы искусств имени Сергея Сурмилло. Медаль «100 лет городу Озеры» стала символом признательности жителям, которые своим трудом и талантом вносят вклад в развитие территории. Александр Гречищев отметил, что награда выражает благодарность всем, кто помогает городу расти и развиваться, делает его современным, уютным и комфортным для жизни.

Детская школа искусств имени Сергея Дмитриевича Сурмилло считается одной из старейших в Подмосковье. Учреждение было основано в 1946 году и за годы работы выпустило более 1800 учеников. Многие выпускники школы связали свою жизнь с музыкой, окончили профильные колледжи и вузы, а некоторые продолжают творческую деятельность в коллективах города и округа.

Сегодня в школе обучаются 610 детей. Педагогический коллектив насчитывает 44 преподавателя, значительная часть которых являются выпускниками этого же учебного заведения.