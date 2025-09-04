Медленный интернет сорвал трансфер экс-игрока «Динамо» в испанский «Хетафе»

Бывший игрок московского «Динамо» Саба Сазонов не смог перейти из итальянского «Торино» в испанский «Хетафе» из-за медленного интернета в офисе клуба, сообщает GeoTeam.

Защитник успешно прошел медосмотр в клубе, но его трансфер зависел от завершения сделки по переходу Кристантуса Уче из «Хетафе» в «Кристал Пэлас». За несколько часов до закрытия трансферного окна она была закрыта. Представители Сазонова начали загружать документы за 12 минут до дедлайна, но последний файл ушел уже после закрытия трансферного окна, потому что интернет работал слишком медленно.

23-летний Саба Сазонов родился в Санкт-Петербурге, но принял решение выступать за сборную Грузии, откуда родом его мать. В 2023 году московское «Динамо» продало защитника в «Торино» за €2,75 млн. В составе столичного клуба футболист провел 44 матча во всех турнирах, забив один мяч.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» планирует приобрести до конца трансферного окна в РПЛ двух центральных защитников.