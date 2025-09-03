«Спартак» присмотрел центрального защитника в чемпионате Франции

«Спартак» договорился о трансфере сразу двух центральных защитников, написал журналист и инсайдер Иван Карпов.

Ранее уже сообщалось, что «Спартак» близок к трансферу игрока сборной Ганы Александра Джику из «Фенербахче».

Также, по данным Карпова, красно-белые приобретут Кристофера Ву из французского «Ренна». В 2002 году защитник сборной Камеруна перешел в «Ренн» из «Ланса» за €9 млн. За это время рослый (191 см) игрок обороны провел 60 матчей за «Ренн», забив два мяча.

«Спартак» продал в бразильский «Сантос» парагвайца Алексиса Дуарте. Портал «Подмосковье сегодня» объяснил, почему столичный клуб нуждается в приобретении как минимум двух игроков центра обороны.