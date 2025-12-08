Медосмотр выявил злокачественную опухоль у бельгийского легионера «Локомотива»
У Сэма Деру из новосибирского «Локомотива» нашли онкологию в ходе медосмотра
Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» сообщил тяжелую новость о состоянии здоровья своего игрока. У 33-летнего бельгийского диагонального Сэма Деру в ходе планового медицинского обследования диагностировали онкологическое заболевание.
В официальном заявлении, опубликованном на сайте клуба, уточняется, что спортсмену предстоит пройти курс химиотерапии. «Локомотив» подтвердил, что контракт с игроком остается в силе, а за Деру сохраняется место в основном составе команды. В клубе выразили волейболисту полную поддержку, заявив, что главная задача сейчас — его скорейшее возвращение к полноценной жизни и спорту, и призвали болельщиков поддержать Сэма.
Деру хорошо знаком российским фанатам: он выступает в чемпионате страны с 2019 года, играл за московское «Динамо» и казанский «Зенит», а с «Локомотивом» подписал контракт в начале 2025 года.
