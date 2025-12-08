Медосмотр выявил злокачественную опухоль у бельгийского легионера «Локомотива»

В официальном заявлении, опубликованном на сайте клуба, уточняется, что спортсмену предстоит пройти курс химиотерапии. «Локомотив» подтвердил, что контракт с игроком остается в силе, а за Деру сохраняется место в основном составе команды. В клубе выразили волейболисту полную поддержку, заявив, что главная задача сейчас — его скорейшее возвращение к полноценной жизни и спорту, и призвали болельщиков поддержать Сэма.

Деру хорошо знаком российским фанатам: он выступает в чемпионате страны с 2019 года, играл за московское «Динамо» и казанский «Зенит», а с «Локомотивом» подписал контракт в начале 2025 года.

