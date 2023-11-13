Медведев назвал главу МОК Баха «наследником» организатора берлинской Олимпиады

Зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что глава МОК Томас Бах является наследником организатора Олимпиады 1936-го года в Берлине Карла Дима. Соответствующее заявление Медведев сделал в своих соцсетях, передает издание РИА Новости .

Недавно Бах заявил, что МОК не собирается отменять Олимпийские игры в Париже, запланированные на следующий год, на фоне возросшего количества военных конфликтов в мире.

В своем посте Медведев привел слова Баха, ранее заявившего, что спорт не должен соприкасаться с политикой и должен оставаться в нейтралитете. Он напомнил, что в то же время, Бах рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из РФ к участию после начала СВО. Из-за этого, Медведев назвал Баха наследником Дима, добавив, что спортсмены никогда не забудут лицемерия Баха.

Весной исполком МОК рекомендовал разрешить спортсменам из РФ и РБ принимать участие в соревнованиях в качестве нейтральных участников и при условии, что они не высказывались в поддержку российской СВО ранее. При этом ОКР не получил приглашения в Париж, а МОК позже отстранил российский комитет из-за включения в состав советов из присоединенных в 2022-м году регионов.