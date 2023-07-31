Медведев предложил отрубить голову украинской саблистке Харлан, не пожавшей руку россиянке

Напомним, на соревнование по фехтованию под эгидой Международной федерации фехтования произошел скандал. Харлан после игры отказалась от рукопожатия со своей российской визави Анной Смирновой, что предусматривается правилами. После чего украинке было присуждено техническое поражение. Позднее из-за этого инцидента рукопожатия заменили спортсменам на приветствие на расстоянии.

Рассуждая о произошедшем, Медведев подчеркнул, что правила нарушать нельзя, и иронично предложил свой выход из сложившейся печальной практики, когда российские спортсмены стали нерукопожатными для их украинских коллег по спортивному цеху.