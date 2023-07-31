Медведев предложил отрубить голову украинской саблистке Харлан, не пожавшей руку россиянке
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на недавний инцидент с украинской саблисткой Ольгой Харлан фразой «раньше за это четвертовали».
Напомним, на соревнование по фехтованию под эгидой Международной федерации фехтования произошел скандал. Харлан после игры отказалась от рукопожатия со своей российской визави Анной Смирновой, что предусматривается правилами. После чего украинке было присуждено техническое поражение. Позднее из-за этого инцидента рукопожатия заменили спортсменам на приветствие на расстоянии.
Рассуждая о произошедшем, Медведев подчеркнул, что правила нарушать нельзя, и иронично предложил свой выход из сложившейся печальной практики, когда российские спортсмены стали нерукопожатными для их украинских коллег по спортивному цеху.
«Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так», - написал Медведев в соцсетях.