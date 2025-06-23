Медведев вернулся в первую десятку рейтинга АТР после финала в Галле

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала новый рейтинг. Россиянин Даниил Медведев вернулся в топ-10, поднявшись на две позиции и заняв девятое место.

Медведев удачно выступил на турнире в Галле, где в полуфинале обыграл третью ракетку мира Александра Зверева из Германии. В решающем поединке россиянин уступил представителю Казахстана Александру Бублику ­— 3:6, 6:7.

Бублик, выбивший на турнире первую ракетку мира Янника Синнера, поднялся сразу на 15 мест в рейтинге и сейчас занимает 30-ю строчку.

Полуфиналист турнира в Галле Карен Хачанов поднялся вверх на три места ­— 19-я позиция, Андрей Рублев сохранил за собой 14-ю строчку.

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