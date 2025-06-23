«Оклахома» впервые выиграла чемпионат НБА

«Оклахома-Сити Тандер» обыграли «Индиана Пэйсерс» в седьмом матче финала чемпионата НБА со счетом 103:91 и впервые в своей истории стали обладателями титула.

Самым результативным игроком матча стал Шей Гилджес-Александер, набравший 29 очков и сделавший 12 результативных передач. Он стал первым в истории канадцем, получившим титул MVP финала. В среднем в матчах серии он набирал по 30,3 очка.

Ранее Гилджес-Александер был признан MVP регулярного чемпионата.

Еще в первой четверти травму получил лидер «Индианы» Тайриз Халибертон. У разыгрывающего защитника «Пэйсерс» подозрение на разрыв ахилла. При этом он успел набрать 9 очков из 16, которые были у «Индианы» на тот момент.

«Оклахома» стала самой молодой командой, выигравшей титул чемпионов НБА за последние 48 лет. Средний возраст команды составляет 25,56 года. В сезоне 1976/1977 «Портленд Трэйл Блэйзерс» побеждали командой со средним возрастом 25,03.

Ранее в Кишиневе отменили чемпионат Европы по кикбоксингу из-за запрета на участие в нем россиян.