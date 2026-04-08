Медведев впервые в карьере проиграл с двумя баранками

Десятая ракетка мира Даниил Медведев уступил во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Маттео Берреттини, занимающему 90-е место в рейтинге. Впервые на турнирах АТР россиянин не смог взять ни одного гейма — 0:6, 0:6.

Ранее Медведев в худших своих матчах выигрывал как минимум три гейма.

Матч с Берреттини продлился всего лишь 51 минуту. После ошибки во втором сете Медведев не сдержался и вдребезги разбил ракетку.

Разгромное поражение Медведева оказалось тем более неожиданным, что россиянин неплохо начал нынешний сезон. В 2026 году Медведев одержал 19 побед при пяти поражениях и выиграл два титула в одиночном разряде.

29-летний Берреттини в 2022 году добивался своей высшей позиции в рейтинге АТР — шестое место. В следующем матче в Монте-Карло итальянец сыграет с Жоао Фонсекой или Артуром Риндеркнешем.