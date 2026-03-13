Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе после выспоренного очка

Медведев одержал победу (6:1, 7:5) и вышел в полуфинал турнира, где встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Во втором сете при счете 5:5 и 0:15 на подаче Дрэйпера Медведев указал судье, что соперник после подачи взмахнул руками, и это его отвлекло. После видеопросмотра очко отдали Медведеву, и счет стал 0:30. Россиянин довел гейм до брейка, а затем успешно подал на матч.

«После того, как все случилось и мне отдали очко, я подумал, что это нелучший способ выиграть мяч. С другой стороны, я бы не просил повтор, если бы меня это не отвлекло. Окажись я на его месте, я бы, наверное, разозлился и взбесился. Но я много раз бывал на его месте — и приятно хоть раз оказаться в другом положении», — прокомментировал спорный эпизод Медведев.

Даниил Медведев, занимающий на данный момент 11-е место в рейтинге, в начале сезона находится в отличной форме. Ранее от выиграл турнир в Дубае, а в случае успеха в матче с Алькарасом может вернуться в первую десятку рейтинга.