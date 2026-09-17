Месси установил очередной рекорд

Знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси пополнил многочисленную коллекцию своих трофеев и рекордов. В матче за «Кубок Кампеонес» с мексиканским «Крус Асуль» (2:0) форвард «Интер Майами» забил гол и сделал результативную передачу.

Благодаря усилиям своего лидера «Интер» завоевал трофей, который стал 49-м в карьере аргентинца. Месси обновил мировой рекорд по количеству командных титулов.

Гол Месси в ворота «Крус Асуль» стал для него сотым за «Интер Майами». Аргентинец быстрее всех игроков в истории МЛС забил 100 мячей во всех турнирах. Чтобы достичь юбилейной отметки ему понадобилось 115 матчей.

В общей сложности Месси забил 929 мячей за карьеру.

Ранее стало известно, что Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины.