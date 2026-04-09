Меган Маркл поделилась кадрами пасхального торжества с детьми

Меган Маркл впервые за долгое время показала семейные кадры. Герцогиня Сассекская опубликовала серию видеороликов, посвященных пасхальному торжеству, сообщает Hello! Russia. На них запечатлены супруг Гарри, а также двое детей — принц и принцесса Сассекские.

На одном из видео наследники британской королевской семьи бегут по зеленой траве с пасхальными корзинками в руках. Дети ищут спрятанные яйца. Принцессе, которой сейчас два года, надела на праздник розовое платье и забавные заячьи ушки. Принц, которому уже четыре года, продемонстрировал свои художественные способности.

В другом ролике королевские дети вручную раскрашивают пасхальные яйца. Меган подписала видео короткой фразой: «Счастливой Пасхи».

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл переехали в Калифорнию в 2020 году. Супруги отказались от выполнения королевских обязанностей и перебрались в США. Сейчас они живут в городе Монтесито, где и растят своих детей. Пасху семья встретила в своем калифорнийском доме, вдали от Лондона и Букингемского дворца.

