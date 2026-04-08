Стало известно об обиде Елизаветы II на принца Филиппа из-за того, что он умер, не попрощавшись

Стали известны новые подробности последних часов жизни принца Филиппа, мужа королевы Великобритании Елизаветы II. Как сообщает издание People со ссылкой на книгу Хьюго Викерса «Королева Елизавета II», монархиня не смогла попрощаться с мужем в момент его смерти. Более того, она была в ярости от того, что он ушел, не дав ей возможности проститься.

Принц Филипп с 2013 года боролся с раком поджелудочной железы. Из-за ухудшения здоровья он отошел от королевских обязанностей и переехал на ферму в Сандрингеме. Елизавета II навещала его лишь изредка. Последние годы супруги жили раздельно.

Вечером 8 апреля 2021 года Филипп выпил пиво и внезапно почувствовал себя плохо. На следующее утро, 9 апреля, он скончался. Королевы рядом не было. По словам автора книги, она была в ярости, что он ушел без прощания.

Принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году. Он женился на будущей королеве Елизавете II в 1947 году и стал отцом нынешнего монарха Великобритании Карла III. Сама королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

Их брак, продлившийся более 70 лет, был одним из самых долгих в истории британской монархии.

