Меган Маркл пришла на вечеринку в Калифорнии без принца Гарри

Это проект ее подруги, в который Меган вложила деньги.

Меган Маркл побывала на мероприятии, посвященном презентации коллекции средств по уходу за волосами.

На вечеринке актриса появилась в брючном костюме total-black с открытыми плечами. Ее образ дополняли золотые серьги и подвеска.

Маркл пришла на вечеринку одна, принца Гарри с ней не было, сообщает woman.ru.

Стоит отметить, что Меган уже не первый раз выходит в свет без мужа. Гарри тоже далеко не всегда появляется на светских мероприятиях с женой. Даже свой день рождения он встречал один.

Возможно, это говорит о том, что в отношениях Меган и Гарри возник кризис.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри описал в мемуарах ситуацию, которой не было.