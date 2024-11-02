Принц Гарри описал в мемуарах ситуацию, которой не было

Принц Гарри в своих нашумевших мемуарах описал ситуацию, которой на самом деле не было. Об этом в своей колонке на Daily Mail рассказал британский писатель, журналист и документалист Роберт Хардман, известный работами о монаршьей семье.

Речь идет о том, как Гарри узнал о смерти своей прабабушки Елизаветы Боуз-Лайон.

В своих мемуарах он пишет о том, что о смерти любимой прабабушки ему сообщил лакей по телефону.

«Я вспоминаю, что это было незадолго до Пасхи, погода стояла ясная и теплая, в мое окно проникал солнечный свет, наполненный яркими красками. "Ваше королевское высочество, королева-мать скончалась"», - вспоминает принц Гарри слова придворного.

Однако на самом деле королевский наследник в тот период находился в Швейцарии, где вместе с отцом и братом катался на лыжах. Именно тогда всех троих и оповестил о случившемся, утверждает королевский биограф.

Он также отметил, насколько опасными фантазии принца могут быть в юридическом ключе, особенно если он захочет описать тот или иной конфиденциальный разговор с отцом. Но новые мемуары принц Гарри пока не планирует писать.

Ранее политолог Дубровицкий раскрыл последствия ухода Карла III в плане отношений внутри Букингемского дворца.