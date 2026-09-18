«Приятно снова оказаться на британской земле»: принц Гарри впервые вышел в свет после возвращения в Британию

41-летний герцог Сассекский был в приподнятом настроении, охотно делал селфи с другими участниками и чувствовал себя комфортно. На вопрос журналистов о своем состоянии Гарри ответил: «Хорошо. Приятно снова оказаться на британской земле». На мероприятии герцог появился без супруги Меган Маркл.

Премия Invictus Spirit Awards учреждена для чествования организаций, которые способствовали проведению Игр Непобежденных, организованных Гарри.

Напомним, Гарри и Меган вернулись в Великобританию в конце августа 2026 года после шести лет жизни в США. Супруги не планируют возвращаться к королевским обязанностям.

Ранее сообщалось, что возвращение в Британию не принесло принцу Гарри покоя.