Меган Маркл вышла в свет в новом образе и без принца Гарри

Однако, принца Гарри рядом с ней не было, сообщает DailyMail.

Герцогиня Меган Маркл появилась на гала-вечере The Paley Honors в Беверли-Хиллз в новом образе. Она предстала перед публикой в черном платье с открытыми плечами и шлейфом. Свой образ Меган дополнила бриллиантовым колье.

В это время он принимал участие в саммите в Нью-Йорке. Там Гарри прокомментировал слухи о разводе с Меган, сказав, что они с женой их просто игнорируют.

Также он заявил, что они не планирует возвращаться в Великобританию, так как там их дети не смогут вести свободную и не скованную обязанностями жизнь.

Напомним, что в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в США. С тех отношения между принцем и его семьей стали ухудшаться. Во многом это связано с тем, что Гарри и Меган стали публично рассказывать о жизни в королевском дворце.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри впервые отреагировал на разговоры о разводе с Меган Маркл.