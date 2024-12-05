Принц Гарри впервые отреагировал на разговоры о разводе с Меган Маркл

На днях бывшая актриса Меган Маркл и принц Гарри снова появились на публике, но каждый в отдельности. Побывав на разных мероприятиях, они не смогли избежать вопросов о состоянии своих отношений. Гарри согласился ответить на некоторые вопросы издания US Weekly на саммите New York Times DealBook.

Он поделился, что с женой они переезжали или покупали жилье 10-12 раз, столько же раз, с улыбкой добавил он, они «разводились», намекая на то, что верить различным слухам и газетным сплетням не имеет смысла.

«Больше всего мне жаль троллей. Их надежды только строятся и строятся, а потом ничего не происходит. Поэтому мне их жаль», — добавил он.

Тем не менее, он так и не дал однозначного ответа о возможном разрыве с Меган.

Кроме того, Гарри сообщил, что не намерен возвращаться в Великобританию. По его словам, жизнь, которую он построил в Америке с детьми, полностью соответствует тому, о чем мечтала покойная принцесса Диана.

В течение последних месяцев слухи о разрыве пары не утихают, а герцоги Сассекские, не подтверждая и не опровергая их, лишь подогревают интерес.

Недавно Гарри разослал рождественские приглашения, отметив, что будет праздновать в одиночестве — без жены и детей.