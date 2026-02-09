Мексиканец рассказал об ужасной атмосфере в «Динамо» при Карпине

Мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес в интервью «Известиям» заявил , что в команде при Валерии Карпине была очень плохая атмосфера.

Любопытно, что при этом Чавес не провел ни одной игры и даже ни одной тренировки при Карпине, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы крестов.

«Я чувствовал эту атмосферу все время. Не был постоянно с командой во время матчей и тренировок, поэтому не могу вам что-то подробно сказать на эту тему. Но когда приезжал на базу „Динамо“, видел своих партнеров по команде. Они были грустные, очень переживали, и было видно, что не получали удовольствие от процесса», — сказал Чавес.

Мексиканский футболист отметил, что большинство игроков не понимали требований тренера, из-за этого в команде существовало постоянное напряжение.

Луис Чавес выступает за «Динамо» с 2023 года. Он провел 59 матчей за бело-голубых, забив семь мячей и отдав шесть передач.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед началом нынешнего сезона. В ноябре он подал в отставку, решив сосредоточиться на работе в сборной России. Команду возглавил Ролан Гусев. После 18 туров «Динамо» занимает лишь десятое место в РПЛ, набрав 21 очко.