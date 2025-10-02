Мельникова выиграла чемпионат России под «Знаешь ли ты»: выбрала мелодию из-за любви к «Спартаку»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выбрала для вольных упражнений песню МакSим «Знаешь ли ты», потому что является давней поклонницей московского «Спартака». Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Хит «Знаешь ли ты» уже несколько лет является неофициальным гимном болельщиков красно-белых.

Перед Мельниковой встала необходимость выбрать новую мелодию для выступлений, поскольку на международной арене у нее возникли проблемы с «Младшим лейтенантом» Ирины Аллегровой — на Западе посчитали, что песня прославляет СВО.

Накануне Мельникова стала чемпионкой России в личном многоборье. Титулованная гимнастка опередила Людмилу Рощину и Марию Агафонову, завоевавших серебро и бронзу.

Ранее стало известно, что Мельникова выступит на чемпионате мира в Индонезии.