Смертельный заказ: 75-летняя женщина подралась в кафе из-за еды и умерла от сердечного приступа

Заурядная ссора из-за заказа в фастфуде превратилась в трагедию. 75-летняя Анита Грейсон ворвалась в кафе, набросилась на 20-летнюю менеджера с кулаками, вырвала клок волос — а через 10 минут рухнула на пол без сознания. Врачи не смогли ее спасти. Об этом сообщает Lenta.ru.

Утро 13 мая в Форте-Уэйне, штат Индиана, закончилось смертью пожилой посетительницы. Анита Грейсон получила заказ через окно для автомобилистов, но осталась недовольна. Пенсионерка ворвалась в зал и принялась оскорблять 17-летнюю сотрудницу за стойкой. Менеджер, 20-летняя девушка, попросила ее уйти и слегка коснулась. Этого хватило, чтобы разбудить в старушке ярость.

Грейсон ударила менеджера со всей силы по лицу, расцарапала кожу, сбила очки, повалила на пол и вырвала клок волос. Очевидцы вызвали полицию. Когда патрульные прибыли, женщина уже лежала без сознания. Ее срочно доставили в больницу, но спасти не удалось. На опубликованном видео видно: после драки Грейсон спокойно села за столик, позвонила кому-то, а через 10 минут легла на пол и потеряла сознание.

