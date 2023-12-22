Мемориальную доску почетному гражданину округа открыли в Кашире

В Кашире прошла церемония открытия мемориальной доски в честь памяти почетного гражданина муниципалитета Наталии Забигайло. Мероприятие было приурочено ко дню рождения Каширского краеведческого музея, которым она руководила.

Наталия Забигайло работала в музее со дня его открытия 21 декабря 1977 года и занимала должность директора учреждения на протяжении 45 лет, до самой смерти.

Жительница внесла значительный вклад в изучение истории Каширы и расширение коллекции музея. Научно-исследовательскую деятельность она совмещала с участием в музейных проектах и организацией археологических раскопок.

Как рассказала дочь Наталии Олеся Забигайло, ее мать очень любила дату 21 декабря, считала ее очень значимой и мечтала отпраздновать 45-летие музея в прошлом году.

«В прошлом году, когда музею исполнилось 45 лет, она мечтала провести эту дату, но, к сожалению, она до нее не дожила, буквально несколько месяцев. Это было ее мечтой. И к 21 декабря мы приурочили открытие мемориальной доски. Музей для нее был не просто словом. Она его создала по крупицам, она открывала новые экспозиции, старалась оставить большой след в истории для своих потомков», - рассказала Олеся.

Инициатива об открытии мемориальной доски поступила от сотрудников музея. Ее поддержали в администрации муниципалитета и в местном Совете депутатов.