Мемориальную доску в честь знаменитого летчика-испытателя установили на одном из домов в Жуковском

Отмечается, что на торжественной церемонии, состоявшейся у дома № 4 по улице Горького, где Петр Остапенко жил в течение многих лет, собрались люди, лично знавшие летчика: коллеги и сослуживцы, летчики-испытатели, Герои СССР и России, ветераны авиации, представители общественных организаций и простые жуковчане.

В момент открытия мемориальной доски над центром Жуковского — как дань уважения и памяти — пролетел истребитель МиГ-29. Отмечается, что эта мемориальная доска — уже вторая в России. Первая была открыта в 1999 году во Владикавказе, где семья Остапенко жила в тридцатых годах прошлого века.