«Меня держат в плену, помогите!»: Медведева рассказала о репетиции шоу «Ассоль»
Медведева рассказала о ходе репетиций шоу Загитовой «Ассоль»
Фото: [t.me/jmedvedevaj_official]
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о ходе репетиций шоу Алины Загитовой «Ассоль».
«Мы уже в Санкт-Петербурге. Мы репетируем шоу „Ассоль“, завтра (26 июня) у нас еще один репетиционный день. А послезавтра вы сможете увидеть результаты наших стараний, в основном Алининых. Все. Меня держат в плену, помогите», — пошутила Медведева.
В этот момент олимпийская чемпионка Алина Загитова картинно схватила Медведеву за горло.
Премьера шоу «Ассоль» по мотивам феерии Александра Грина пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.
Ранее принять участие в шоу Загитовой согласился олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он должен исполнить роль путешественника Эгля. Также Загитова объявляла народный кастинг на спектакль.