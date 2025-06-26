«Меня держат в плену, помогите!»: Медведева рассказала о репетиции шоу «Ассоль»

«Мы уже в Санкт-Петербурге. Мы репетируем шоу „Ассоль“, завтра (26 июня) у нас еще один репетиционный день. А послезавтра вы сможете увидеть результаты наших стараний, в основном Алининых. Все. Меня держат в плену, помогите», — пошутила Медведева.