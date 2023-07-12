Мероприятие «Ночь в парке» проведут в Подмосковье

«Подобное мероприятие проводится уже во второй раз. В прошлом году его участниками стало более 80 тысяч жителей и гостей Подмосковья. И в этот раз посетителей парков ждет немало интересного — стилизованные локации, вечеринки, поэты и художники, музыкальные площадки и многое другое», — отметила Каклюгина.