Мероприятие «Ночь в парке» проведут в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
В эту субботу почти в 50 парках Подмосковья пройдет мероприятие «Ночь в парке», рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, передает областной Минкульттуризм.
«Подобное мероприятие проводится уже во второй раз. В прошлом году его участниками стало более 80 тысяч жителей и гостей Подмосковья. И в этот раз посетителей парков ждет немало интересного — стилизованные локации, вечеринки, поэты и художники, музыкальные площадки и многое другое», — отметила Каклюгина.
Так, например в парке культуры и отдыха «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе пройдут пижамная вечеринка, в парке Малевича в Одинцове — игра «Гигантская дженга» и мастер-класс «Лимонадовый Я», в парке «Елочки» в Домодедово — квест «ФотоНочка» и вечеринка на роликах «Ретро-wave».
*Возрастное ограничение 6+