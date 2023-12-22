Мероприятие «Новогодняя экология» пройдет в парках Подмосковья

В это воскресенье в парках культуры и отдыха Подмосковья пройдет областное мероприятие «Новогодняя экология». Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

Для посетителей проведут ярмарки изделий ручной работы, мастер-классы, эко-лекции и многое другое. Так, например, парке «Серебряный» городского округа Серебряные пруды состоятся «Эко-чаепитие», мастер-класс по изготовлению деревянных и тряпичных кукол, викторина и эко-лекция, в парке «Крестов Брод» в городском округе Шатура — выставка «Эко-Елка» и новогодняя стена пожеланий «Я желаю…» и так далее. Отметим, что мероприятие организовали при поддержке Минкульттуризма Подмосковья и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.

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