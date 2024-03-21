Мероприятия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова пройдут в Звенигороде

Уже завтра при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в «Культурном центре им. Любови Орловой» в Звенигороде пройдут мероприятия Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.

Отмечается, что мероприятия приурочены к открытию десятой, юбилейной, приемной кампании учебного учреждения, стартовавшей по следующим направлениям подготовки дополнительного профессионального образования: актерское искусство, режиссура кино и телевидения, продюсерская деятельность.

Так, в рамках программы состоится показ дипломных работ выпускников режиссерской мастерской 2022-2023 учебного года. Для зрителей подготовили такие постановки как «Фагот», «Сыновья Большой Медведицы», «Любовь навсегда». При этом гости смогут услышать стихотворения известных поэтов в сопровождении живой музыки.

Возрастное ограничение 12+