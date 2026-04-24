«Мешают свои же»: Валерия Гай Германика обвинила жюри ММКФ в нежелании поддерживать российское кино

48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) завершился, но, кажется, споры вокруг него только начинаются, пишет Spletnik. В центре скандала оказалась известный режиссер Валерия Гай Германика, чей документальный фильм «Машенька», посвященный жизни бездомного мужчины, получил на фестивале лишь специальное упоминание, в то время как главная награда в категории документалистики ушла китайскому режиссеру Сюйсуну Чжэну. Такое решение жюри, по мнению Германики, является не просто несправедливым, а откровенно лицемерным.

На церемонию награждения режиссер пришла с дочерью Октавией, но, судя по ее эмоциональным высказываниям после, праздничное настроение быстро улетучилось. Германика обвинила членов жюри, особенно российских кинематографистов, в том, что они не поддержали отечественное авторское кино, предпочтя ему зарубежное.

«Они лицемерно поддерживают западных коллег, не давая шанса своим же», — заявила режиссер.

Валерия добавила, что такое поведение напрямую связано с менталитетом. По ее убеждению, этот разрыв между словами о важности отечественного кино и реальными поступками больно бьет по зрителю и лишает авторов возможности получить финансирование и прокат.

