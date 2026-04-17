Актриса Екатерина Волкова резко высказалась о провокационном «голом» наряде на красной дорожке ММКФ

Звезда «Ворониных», российская актриса Екатерина Волкова, которая никогда не славилась скандальными выходками и всегда придерживалась классического вкуса, неожиданно для многих высказалась о провокационном «голом» наряде, в котором звезды появились на красной дорожке Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщает Super.ru.

Волкова заявила, что подобные образы вызывают не физическое восхищение или интерес, а самую настоящую неловкость, и она воспринимает такие выходки как неуважение не только к самому мероприятию, но и ко всем его участникам, которые готовились к выходу, подбирали элегантные наряды и старались соответствовать высокому статусу кинофестиваля.

Алина Ян в провокационном наряде

«Раньше выход на дорожку был привилегией. Ты — часть кино, часть истории. Сейчас у меня возникает физическая неловкость. Как в оперу ворвались пьяные родственники. Они не бунтуют, они просто не понимают, куда попали. Для них дорожка — лайв-стрим, хайп», — отметила Волкова.

При этом актриса добавила, что ее критика продиктована не консерватизмом или нежеланием принимать новое, а элементарным чувством меры и вкуса, без которых, как она считает, даже самые престижные кинофестивали рискуют превратиться в балаган, или, как она выразилась, в «шапито».

