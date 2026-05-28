Беременную россиянку не пустили на рейс во Вьетнам

Пара из России купила тур во Вьетнам за 119 тысяч рублей, но в аэропорту Астаны их мечта рухнула. Авиакомпания отказалась брать на борт беременную супругу — у нее был срок 32 недели, а внутренние правила перевозчика запрещают летать на поздних сроках. Туроператор вернул лишь 16,8 тысячи и через четыре месяца. Суд посчитал иначе: взыскал 340 тысяч. Об этом сообщает Lenta.ru.

История тянется с сентября 2025 года. Россияне запланировали поездку во Вьетнам, купили тур за 119,8 тысячи рублей с вылетом из Казахстана. В аэропорту Астаны сотрудники заметили, что пассажирка на 32-й неделе беременности. По правилам авиакомпании, перевозить таких пассажиров нельзя — слишком большой риск. Женщину не пустили на рейс.

Туроператор не спешил с возвратом. Деньги — всего 16,8 тысячи — пара получила только через четыре месяца. Возмущенный супруг подал в суд на туроператора и турагента. В Омском областном суде выяснили: при покупке тура клиентам не сообщили об особых условиях перевозки беременных. Хотя у самого туроператора такой документ был. А значит — скрыли важную информацию.

Суд встал на сторону туристов. С туроператора взыскали более 340 тысяч рублей: стоимость тура, неустойка, компенсация морального вреда и штраф. Турагента признали ненадлежащим ответчиком.

