Рост дефицита федерального бюджета в начале 2026 года пока не означает неизбежного повышения налогов для россиян. Несмотря на то что за первые четыре месяца дефицит уже превысил годовой план, власти, скорее всего, будут искать более мягкие способы балансировки расходов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ Александр Гриф.

Почему ситуация не выглядит катастрофой

По данным Минфина, за январь–апрель 2026 года дефицит бюджета составил 5,877 трлн рублей при плановых 3,786 трлн на весь год. Однако эксперт отметил: важна не только сама цифра, но и причины ее появления.

«Ненефтегазовые доходы продолжают расти, а основной провал связан именно со снижением нефтегазовых поступлений. Кроме того, часть расходов была профинансирована авансом еще в начале года», — пояснил Гриф.

Он напомнил, что похожая ситуация уже возникала в 2025 году, когда первоначальные параметры бюджета впоследствии были пересмотрены.

«Превышение первоначального плана дефицита в российской практике еще не означает автоматического повышения налогов или срочного секвестра. Чаще сначала корректируются сами параметры бюджета», — подчеркнул эксперт.

Стоит ли ждать нового повышения налогов

По словам Грифа, вероятность нового масштабного налогового удара в ближайшее время выглядит невысокой, поскольку крупная налоговая перенастройка уже произошла в 2025 году.

Тогда была повышена ставка налога на прибыль, введена расширенная прогрессивная шкала НДФЛ, а часть бизнеса на УСН получила обязательства по НДС.

«Государство уже использовало значительную часть мягких налоговых механизмов. Поэтому сейчас логичнее ожидать не резкого повышения НДС, а точечных мер — например, изменения отдельных льгот или усиления администрирования», — считает эксперт.

Отдельно он отметил, что новый рост НДС стал бы серьезным ударом по инфляции и осложнил бы снижение процентных ставок в экономике.

Что это значит для россиян

По мнению Грифа, основной риск для экономики сейчас связан не столько с возможным скачком налогов, сколько с дорогими кредитами и осторожностью потребителей.

«Корректнее говорить не о том, что денег нет, а о том, что деньги стали более осторожными — у граждан, банков и самого бюджета», — заключил эксперт.

