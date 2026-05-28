В Дмитровском объявили конкурс на благоустройство парка

В Дмитровском округе объявили конкурс на благоустройство территории Парка культуры и отдыха «Березовая роща. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что его проведут в электронной форме, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Благоустройство затронет территорию площадью 7,6 га, его проведут в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Дмитровского муниципального округа. Работы завершат в 2027 году.

