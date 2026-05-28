В Луховицах проведут капремонт центрального теплового пункта на улице Жуковского

В Луховицах проведут капитальный ремонт центрального теплового пункта на улице Жуковского. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок было опубликовано извещение о проведении конкурса на проведение капремонта ЦТП, расположенного на улице Жуковского, 22а в Луховицах. Мощностью объекта составляет 7,1 Гкал/ч.

Ремонт будет проведен по госпрограмме. Средства на его проведение будут выделены из муниципального и регионального бюджетов. Работы завершатся в 2027 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу областной аварийно-восстановительной службы в Орехово-Зуевском округе.