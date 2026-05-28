В Московской области капитально ремонтируют 36 школ по нацпроекту «Молодежь и дети»

В Московской области активно идет обновление образовательной инфраструктуры: в рамках национального проекта «Молодежь и дети» капитально ремонтируют 36 школ, которые планируют открыть после модернизации в 2026 году. Об этом проинформировало Министерство экономики и финансов Московской области.

Масштабные работы охватили сразу 22 муниципалитета региона, среди которых Пушкинский городской округ, Щелково, Серпухов, Орехово‐Зуево, Кашира и Лобня.

Параллельно ведется обновление учреждений среднего профессионального образования: в процессе капитального ремонта находятся 5 профильных объектов. В их числе — колледж «Подмосковье» в Химках, Красногорский колледж с корпусами сразу в 3 локациях (Красногорск, Звенигород и Волоколамск), а также Губернский колледж в Протвино.

В Одинцове не останавливаются на текущем ремонте. Там идет строительство новой пристройки к школе № 9 на Северной улице. Объект рассчитан на 550 мест, а завершить все строительные работы планируют в 2027 году. Это позволит существенно расширить возможности учебного заведения и создать дополнительные комфортные условия для обучения школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.