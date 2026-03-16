Месси был готов сыграть за Аргентину на отмененной Финалиссиме
Футболисты сборных Испании и Аргентины, включая главную звезду южноамериканской сборной Лионеля Месси, готовы были сыграть в Финалиссиме, заявил известный инсайдер Фабрицио Романо.
Матч между чемпионами Европы и Южной Америки был отменен УЕФА и КОНМЕБОЛ из-за событий на Ближнем Востоке. Встречу планировалось провести в Катаре.
«Месси имел возможность завоевать свой 47-й официальный трофей в составе национальной команды, еще один титул с Аргентиной… но шанс был упущен. Следующая возможность для рекордного достижения у него будет на чемпионате мира», — написал Романо в соцсетях.
УЕФА и КОНМЕНБОЛ рассматривали несколько резервных вариантов для проведения матча. В частности, предлагалось сыграть его на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, распределив в равной пропорции билеты для испанских и аргентинских болельщиков. Этот вариант не устроил Аргентину. Латиноамериканцы, в свою очередь, предлагали провести матч после чемпионата мира, но это уже не устроило испанцев. Стороны так и не смогли прийти к компромиссу, после чего было объявлено об отмене Финалиссимы.