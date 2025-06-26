Месси может перейти в саудовский «Аль-Хиляль»

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает издание Al-Yaum.

По данным СМИ, президент «Аль-Хиляля» Бин Нафель в ближайшее время встретится с отцом футболиста Хорхе. Босс саудовской команды в настоящее время находится в США, где проходит клубный чемпионат мира.

Контракт Месси с «Интером» рассчитан до конца 2025 года.

«Аль-Хилялю» предстоит заключительный матч группового этапа против мексиканской «Пачуки». В случае победы саудовский клуб имеет реальные шансы пробиться в плей-офф. На данный момент в группе Н по четыре очка у «Реала» и «Зальцбурга», которые сыграют между собой, у «Аль-Хиляля» ­— два балла, «Пачука» оба матча европейским клубам проиграла.

Ранее стало известно, что на матче клубного чемпионата мира «Боруссия» — «Ульсан» были предприняты беспрецедентные меры безопасности из-за присутствия на игре вице-президента США Джей Ди Вэнса.