Матч клубного чемпионата мира прошел под прицелом снайперов

Во время матча клубного чемпионата мира между «Боруссией» и «Ульсаном» были предприняты беспрецедентные меры безопасности, сообщает L’Equipe.

Причиной тому стало присутствие на игре вице-президента США Джей Ди Вэнса.

На крыше арены в Цинциннати были размещены снайперы, а периметр охраняли агенты Секретной службы. Всех посетителей стадиона досматривали с помощью служебных собак. Соседние с ареной улицы были перекрыты металлическими барьерами.

На матче также присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино, однако он демократично разместился на обычной трибуне, тогда как Вэнс смотрел футбол из VIP-ложи.

Матч завершился победой «Боруссии» со счетом 1:0. Дортмундский клуб вышел в плей-офф с первого места в группе F. Вторую путевку от этой группы получил бразильский «Флуминенсе», завершивший матч с «Мамелоди Сандаунс» нулевой ничьей.

Ранее в плей-офф вышел мексиканский «Монтеррей», за который выступает знаменитый испанский защитник Серхио Рамос.