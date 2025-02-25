Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси может вернуться в «Барселону», в которой провел большую часть своей карьеры, сообщил инсайдер Алекс Кандал.

Журналист написал, что Месси хочет поиграть на новом «Камп Ноу». Кандал отметил, что речь идет о краткосрочной аренде после окончания сезона в MLS, где знаменитый аргентинец выступает за «Интер Майами».

Месси является воспитанником «Барселоны» и выступал за каталонский клуб с 2003 по 2021 годы. Контракт нападающего с «Интером» действует до конца 2025 года.

Ранее Месси принес победу «Интеру» в матче первого раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ.