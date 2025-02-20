Месси забил самый «холодный» гол в своей карьере

Лионель Месси забил первый гол в сезоне, принеся «Интеру Майами» победу над «Спортинг Канзас-Сити» (1:0) в первом матче первого раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

37-летний аргентинец забил единственный в матче гол на 56-й минуте, обеспечив своей команде минимальное преимущество перед ответной встречей.

Матч прошел в Канзас-Сити в экстремальных погодных условиях — при температуре -16 градусов. За всю свою долгую карьеру Месси в такой мороз еще никогда не играл. Таким образом, забитый им мяч стал самым «холодным» в карьере великого футболиста.

Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. За это время он принял участие в 40 матчах клуба, забил 35 мячей и отдал 18 передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры о трансфере уругвайского полузащитника «Браги» Родриго Саласара.