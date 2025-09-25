Месси оформил второй дубль подряд в МЛС

Аргентинский нападающий Лионель Месси помог «Интер Майами» одержать разгромную победу в МЛС. Его команда разнесла на выезде «Нью-Йорк Сити» со счетом 4:0.

Месси ассистировал на первый гол Бальтасару Родригесу, затем дважды отличился сам. Знаменитый аргентинец мог оформить и хет-трик, но не стал бить пенальти, делегировав это право Луису Суаресу.

Лео набрал великолепную форму. В предыдущем матче с «ДС Юнайтед» (3:2) у 38-летнего футболиста также были дубль и голевая, до этого Месси отомстил «Сиэтл Саундерс» за поражение в финале Кубка лиг (3:1) — гол и передача.

Аргентинец отрывается в списке лучших бомбардиров МЛС, на его счету 24 мяча в 23 матчах. «Интер Майами» поднялся на третью строчку в Восточной конференции с 55 очками в 29 играх. При этом у «Филадельфии» (60 очков) и «Цинциннати» (58) на две игры больше, так что по потерянным очкам команда Месси лидирует.

