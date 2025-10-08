Месси отреагировал на решение Жорди Альбы завершить карьеру

36-летний левый защитник объявил, что покинет футбол после окончания сезона в МЛС. Месси и Альба вместе выступали за испанскую «Барселону» в период с 2012 по 2021 год.

«После всего, через что мы прошли вместе, будет странно смотреть на левый фланг и не видеть тебя там. Это безумие, сколько результативных передач ты отдал мне за все эти годы. Кто теперь будет делать мне эти пасы из обороны?» — написал Месси в соцсетях.

В нынешнем сезоне МЛС Жорди Альба является третьим бомбардиром «Интера» с пятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. По результативным баллам он уступает только Месси и Луису Суаресу.

Ранее сообщалось, что «Интер» предлагает 38-летнему Месси новый долгосрочный контракт.