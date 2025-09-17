Месси поквитался с «Сиэтлом» за поражение в финале Кубка лиг

Главная звезда «Интера» и всей лиги Лионель Месси отметился голом и результативной передачей. Также за клуб из Майами отличились Жорди Альба и Йен Фрей, у гостей мяч престижа забил Обед Варгас.

Месси забил 20-й мяч в нынешнем сезоне МЛС, в бомбардирской гонке он уступает один мяч англичанину Сэму Сарриджу из «Нэшвилла», который сыграл больше матчей. «Интер Майами» занимает пятое место в Восточной конференции (49 очков в 27 матчах), но по потерянным очкам уступает во всей лиге только «Филадельфии» (57 очков в 30 матчах).

«Интер» взял реванш у «Сиэтла» за обидное поражение в финале Кубка лиг (1:3). После того матча на поле вспыхнула потасовка, в которой «отличился» уругвайский форвард «Интера» Луис Суарес, плюнувший в представителя тренерского штаба соперников.