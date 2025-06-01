Месси поучаствовал во всех пяти голах «Интера Майами» в матче с «Коламбусом»

В очередном матче МЛС «Интер Майами» разгромил «Коламбус» — 5:1. Главным героем матча стал Лионель Месси, который поучаствовал во всех голах своей команды.

На 13-й минуте 38-летний аргентинец из центрального круга забросил мяч в прорыв Тадео Альенде, который открыл счет. Через две минуты отличился сам Месси, использовав ошибку вратаря. На 24-й минуте Лео получил длинный пас от Серхио Бускетса и изящно перебросил голкипера.

Во втором тайме «Коламбус» отыграл один мяч, но «Интер» ответил двумя. Луис Суарес завершил комбинацию, в которой Месси отдал предголевой пас, а затем аргетинец вывел на удар Фафа Пико.

«Интер Майами» вышел на третье место в Восточной конференции, набрав в 16 матчах 29 очков. Лидирует на Востоке «Филадельфия» с 34 баллами после 17 игр. Зато «Интер» является самой результативной командой МЛС: Месси и его партнеры наколотили уже 36 мячей.

Лео с 10 мячами занимает третье место в списке бомбардиров лиги, уступая Таю Барибо из «Филадельфии» (13 голов) и Сэму Сарриджу из «Нэшвилла» (11).

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, куда может перейти Криштиану Роналду после истечения контракта с саудовским «Аль-Насром».