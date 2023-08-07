Месси сделал дубль в третьем матче подряд за «Интер Майами»

В 1/8 финала Leagues Cup, турнира, в котором выступают клубы из США и Мексики, клуб Месси обыграл «Даллас» в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью (4:4). Еще за 10 минут до конца «Интер» уступал в два мяча, но сумел отыграться, и именно аргентинец сравнял счет.

Кроме того, Месси реализовал послематчевый 11-метровой и помог команде победить в серии (5:3).

Всего в четырех официальных матчах за «Интер» на счету Лео семь забитых мячей.

С этого сезона турнир Leagues Cup стал официальным. Команды, занявшие в нем первые три места, получают путевки в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.