Месси стал чемпионом МЛС

В Форт-Лодердейле завершился матч регулярного чемпионата MLS, в котором «Интер Майами» одержал убедительную победу над «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 6:2.

В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси, дубль на счету Луиса Суареса, и еще один гол забил Бенха Кремаски.

Этот матч стал последним для команды в нынешнем сезоне, но он запомнится не только результатом, но и торжественным моментом награждения.

Легенда футбола и владелец клуба Дэвид Бекхэм вручил трофей регулярного чемпионата Лионелю Месси, поздравив его и всю команду с яркой победой и успешным завершением сезона.

Кроме этого, президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о том, что «Интер Майами» будет представлять свою страну на клубном чемпионате мира в 2025 году.

Месси перешел в «Интер Майами» 7 июня 2023 года. Контракт аргентинского нападающего с предыдущим клубом, «Пари Сен-Жермен», завершился в июне. В «Интер Майами» он перешел в качестве свободного агента.

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