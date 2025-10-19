Месси стал лучшим бомбардиром МЛС

В заключительном туре регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на выезде разгромил «Нэшвилл» со счетом 5:2.

Нападающий «Интера» Лионель Месси оформил в матче хет-трик, а также записал на свой счет результативную передачу.

38-летний нападающий стал лучшим бомбардиром турнира забив 29 мячей в 28 матчах. Знаменитый аргентинец уверенно опередил Сэма Сарриджа из «Нэшвилла» и Дени Буанга из «Лос-Анджелеса», у которых по 24 гола. При этом Сарридж сыграл во всех 34 матчах регулярного чемпионата, Буанга — в 31.

«Интер Майами» занял третье место в Восточной конференции, набрав 65 очков. Победитель конференции и всего регулярного чемпионата «Филадельфия Юнион» имеет в своем активе на один балл больше.

Ранее российский полузащитник Алексей Миранчук, выступающий в МЛС за «Атланту», рассказал об ощущениях от игры против Месси.