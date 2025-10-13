Алексей Миранчук рассказал, каково играть в одной лиге с Месси

Полузащитник клуба МЛС «Атланта» Алексей Миранчук в интервью ТАСС высказался о Лионеле Месси, который выступает в американской лиге за «Интер Майами».

«Его тяжело описать словами, если честно. Приятно следить и смотреть, в свои годы показывает хороший результативный футбол. Что можно сказать, одним словом — Месси», — сказал хавбек сборной России.

Также Миранчук отметил, что МЛС отличается от европейских турниров, в этой лиге есть много нюансов и моментов, характерных только для нее.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В нынешнем чемпионате он является единоличным лидером в споре бомбардиров. В 27 матчах знаменитый аргентинец забил 26 мячей и отдал 15 передач.

Ранее стало известно, что «Интер Майами» хочет подписать с 38-летним Месси новый долгосрочный контракт.