Месси в третий раз получит «Золотой мяч» на чемпионатах мира

Технический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) провел заседание, на котором обсуждались награды лучшим игрокам чемпионата мира. Члены комитета приняли решение, что «Золотой мяч» лучшему футболисту турнира будет вручен капитану сборной Аргентины Лионелю Месси независимо от исхода финального поединка, пишет The Touchline.

В финале сыграют сборные Аргентины и Испании. Лионель Месси в семи матчах на турнире забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Больше голов только у француза Килиана Мбаппе — 10.

Месси уже дважды получал «Золотой мяч» на чемпионатах мира — в 2014 и 2022 году. Причем в 2014-м Аргентина проиграла в финале Германии. В 2022-м южноамериканцы стали чемпионами мира.

Матч между Аргентиной и Испанией пройдет 19 июля в Нью-Йорке. В ФИФА заверили, что перерыв между таймами, во время которого будут выступать поп-звезды, займет не более 17 минут.