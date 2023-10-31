Где-то заплакал один Мбаппе: Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Нападающий сборной Аргентины и американского футбольного клуба«Интер Майами», действующий чемпион мира Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча»-2023.

В ходе экспертного голосования 36-летнему аргентинцу удалось обойти занявших второе и третье места соответственно Эрлина Холанна из английского клуба «Манчестер Сити» и Килиана Мбаппе («ПСЖ»).

Церемония вручения «Золотого мяча» походила в понедельник, 30 октября, в парижском театре «Шатле».

Напомним, в 2022 году Лионель Месси вместе со сборной аргентины выизрал мундиаль в Катаре. В финале была повержена Франция (3:3, пенальти 4:2). По итогам турнира Месси с 7 голами и 3 результативными передачами был признан лучшим игроком чемпионата мира.